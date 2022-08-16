Видео с извинениями теперь записывают даже чеченцы. Так, в Сети появились кадры, на которых двое мужчин — чеченцев — приносят извинения, стоя в мусорном баке. Об этом сообщает Baza в своём Telegram-канале.
Извиняться парням пришлось также за видео, которое они сняли ранее. Они засунули мужчину головой в мусорный бак и глумились над ним.
Ролик попал в Сеть, где его и посмотрели "старшие братья" хулиганов. И извиняться пришлось уже им самим.
А чтобы всё было по справедливости, мужчины также записали обращение в мусорных баках.
Ранее пленный морпех ВСУ Сергей Волынский извинился перед жителями Донбасса.
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