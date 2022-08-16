Baza: двое чеченцев записали извинения, стоя в мусорных баках

Видео с извинениями теперь записывают даже чеченцы. Так, в Сети появились кадры, на которых двое мужчин — чеченцев — приносят извинения, стоя в мусорном баке. Об этом сообщает Baza в своём Telegram-канале.

Извиняться парням пришлось также за видео, которое они сняли ранее. Они засунули мужчину головой в мусорный бак и глумились над ним.

Ролик попал в Сеть, где его и посмотрели "старшие братья" хулиганов. И извиняться пришлось уже им самим.

А чтобы всё было по справедливости, мужчины также записали обращение в мусорных баках.

Ранее пленный морпех ВСУ Сергей Волынский извинился перед жителями Донбасса.