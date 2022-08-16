Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня" для женщин родивших и воспитавших 10 детей и более. Кроме того, для таких женщин установили единовременную выплату в один миллион рублей.

Указ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить звание "Мать-героиня" для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами РФ", — говорится на портале.

Кроме денежных выплат, женщинам вручат грамоту и орден "Мать-героиня". "Знак особого отличия — орден "Мать-героиня" из золота с бриллиантом и эмалью.