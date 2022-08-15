Макаревич о советах, как делать революцию в РФ: "Приезжайте, попробуйте"

Андрей Макаревич раскритиковал тех, кто из-за границы учит граждан РФ делать революцию. Музыкант призвал таких советчиков приехать в РФ и попробовать осуществить свой план.

Солист группы "Машина времени" не верит в то, что запрет россиянам посещать Европу заставит их свергать российскую власть.

"Если они полагают, что человек обиженный тем, что ему не выдали визу завтра возьмёт виллы и пойдёт на Кремль, они тоже ошибается. Он не пойдёт. Вообще давать из-за границы советы, как делать революцию, приезжайте, попробуйте", — сказал Макаревич в своём видеообращении.

Певец считает, что любители давать советы имеют плохое представление о том, как в реальности в России обстоят дела.

"Я не защищаю сейчас россиян. Я понимаю, что в глазах мира на них лежит пятно и на мне тоже. Всё-таки это люди, и люди очень разные. Не надо мазать всех одной краской", — выразил своё мнение музыкант.

Макаревич объяснил, что его лично проблемы с визами не касаются, так как он является гражданином Израиля. Проблемы возникают у музыканта тогда, когда он пытает организовать гастроли своего музыкального коллектива по миру.

Ранее лидер "Машины времени" пожаловался на срыв концертов в ЕС из-за проблем с получением виз.