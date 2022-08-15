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Педагог Варёнова дала советы по подготовке первоклассника: не пугайте школой

Общество

Директор школы №11 Сергиева-Посада Валентина Варёнова дала советы по подготовке первоклассника.

Педагог Варёнова дала советы по подготовке первоклассника: не пугайте школой

Варёнова советует минимум за две недели перед школой начать соблюдать режим сна. Это поможет ребёнку быть бодрым на первых уроках. Директор отметила, что в каждой школе свои правила и требования. Поэтому родителям первоклассника следует внимательное относиться к списку необходимой канцелярии.

Варёнова советует родителям ни в коем случае не пугать первоклашку школой.

"Ни в коем случае не пугайте школой, не говорите: "Вот пойдёшь в школу — там тебе покажут". Напугали школой — сами виноваты", — сказала директор школы в беседе с Радио 1.

Также, по мнению педагога, необходимо заранее научить ребёнка самостоятельно застёгивать пуговицы, гульфик на ширинке и завязывать шнурки на сменной обуви. Варёнова советует учить ребёнка быть чуть взрослее. Так, например, если первоклассник будет ходить от школы до дома самостоятельно, то можно нарисовать ему маршрут, по которому он будет возвращаться домой.

Если ребёнок хочет взять с собой игрушку в школу, значит, скучает, уверена Варёнова. Однако необходимо объяснить ребёнку, что теперь у него начинается новая интересная жизнь под названием "школа" и что теперь он не детсадовец.

"Самое главное — приветствуйте ребёнка словами: "Доброе утро, школьник! Сегодня тебя ждёт интересный день", "Добрый вечер, школьник! Что сегодня было в классе?" — подытожила Варёнова.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Наталия Рудольфовна Красовская
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