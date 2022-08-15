Руководитель Чувашии Олег Николаев заявил, что детям добровольцев, которые принимают участие в военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине, получат именные стипендии.
"Наряду с уже действующими мерами поддержки в ближайшее время будет принято решение о назначении детям-школьникам добровольцев батальона "Атал" именной стипендии главы ЧР", — сказал губернатор.
По словам чиновника, власти допускают введение аналогичных выплат школьникам, которые являются детьми погибших на Украине военных.
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