Николаев: в Чувашии детям участников спецоперации будут выплачивать стипендии

Руководитель Чувашии Олег Николаев заявил, что детям добровольцев, которые принимают участие в военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине, получат именные стипендии.

"Наряду с уже действующими мерами поддержки в ближайшее время будет принято решение о назначении детям-школьникам добровольцев батальона "Атал" именной стипендии главы ЧР", — сказал губернатор.

По словам чиновника, власти допускают введение аналогичных выплат школьникам, которые являются детьми погибших на Украине военных.