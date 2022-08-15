Один из членов партии "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин выдвинет свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.
О намерении Прилепина принять участие в выборах президента сообщили "Ведомости" со ссылкой на партийные источники и администрацию президента.
Отмечается, что Прилепин в данный момент активно выстраивает структуру своих штабов в субъектах Российской Федерации, в том числе на подконтрольной России территории Украины.
Прилепин отказался от мандата Госдумы и поступил учиться в кремлевскую "школу губернаторов".
Ранее между Захаром Прилепиным и Иваном Ургантом завязался публичный диалог. Писатель пригласил шоумена в Изюм для того, чтобы он своими шутками поддержал население. проживающее на данной территории.
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