Захар Прилепин намерен бороться за кресло президента РФ

Один из членов партии "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин выдвинет свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году.

О намерении Прилепина принять участие в выборах президента сообщили "Ведомости" со ссылкой на партийные источники и администрацию президента.

Отмечается, что Прилепин в данный момент активно выстраивает структуру своих штабов в субъектах Российской Федерации, в том числе на подконтрольной России территории Украины.

Прилепин отказался от мандата Госдумы и поступил учиться в кремлевскую "школу губернаторов".

Ранее между Захаром Прилепиным и Иваном Ургантом завязался публичный диалог. Писатель пригласил шоумена в Изюм для того, чтобы он своими шутками поддержал население. проживающее на данной территории.