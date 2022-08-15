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Маркетплейс Wildberries сменил название на "Ягодки"

Общество

Российская компания Wildberries изменила наименование. Руководство корпорации решило назвать её "Ягодки". Это слово является дословным переводом с английского языка.

Новое название продемонстрировали на официальном сайте маркетплейса.

Известно, что его генеральный директор Татьяна Бакальчук допустила ребрендинг компании на форуме "Неделя российского ритейла 2022". В ходе мероприятия глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обратил внимание на "засилье иностранных наименований".

Ранее ресторан быстрого питания McDonald's стал называться "Вкусно и точка".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Рудольфовна Красовская
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