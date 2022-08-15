Российская компания Wildberries изменила наименование. Руководство корпорации решило назвать её "Ягодки". Это слово является дословным переводом с английского языка.
Новое название продемонстрировали на официальном сайте маркетплейса.
Известно, что его генеральный директор Татьяна Бакальчук допустила ребрендинг компании на форуме "Неделя российского ритейла 2022". В ходе мероприятия глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обратил внимание на "засилье иностранных наименований".
Ранее ресторан быстрого питания McDonald's стал называться "Вкусно и точка".
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Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.