Ксения Собчак назвала призыв Владимира Зеленского выдворить русских из Европы "фантастической глупостью". Журналистка считает такие меры абсолютно неэффективными.
Собчак не одобрила желание президента Украины вернуть всех русских в Россию. Она объяснила, что Европе следует организовать "философский пароход", чтобы забрать лучшие умы себе.
"Но сейчас Запад наоборот толкает обеспеченных и активных людей в объятия власти", — написала журналистка в своём микроблоге.
Звезда ТВ и интернета заверила, что люди не будут выходить на улицы против Владимира Путина, так как "они за сытую комфортную жизнь, а не за геополитические подвиги".
Собчак уверена, что запертые в России люди "присягнут и повесят наклейку "Z" на автомобили, чтобы от них **** (отстали) и дали жить спокойно.
Ранее Собчак нашла противоречия в заявлениях Зеленского.
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