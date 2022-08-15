Собчак объяснила, почему Зеленский не прав: "Присягнут и повесят наклейку Z"

Ксения Собчак назвала призыв Владимира Зеленского выдворить русских из Европы "фантастической глупостью". Журналистка считает такие меры абсолютно неэффективными.

Собчак не одобрила желание президента Украины вернуть всех русских в Россию. Она объяснила, что Европе следует организовать "философский пароход", чтобы забрать лучшие умы себе.

"Но сейчас Запад наоборот толкает обеспеченных и активных людей в объятия власти", — написала журналистка в своём микроблоге.

Звезда ТВ и интернета заверила, что люди не будут выходить на улицы против Владимира Путина, так как "они за сытую комфортную жизнь, а не за геополитические подвиги".

Собчак уверена, что запертые в России люди "присягнут и повесят наклейку "Z" на автомобили, чтобы от них **** (отстали) и дали жить спокойно.

Ранее Собчак нашла противоречия в заявлениях Зеленского.