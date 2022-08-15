Олег Дерипаска намерен наказать в суде Олега Тинькова.
Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову и компании Meta*. Поводом для судебного разбирательства стали слова экс-владельца "Тинькофф Банка". В интервью Юрию Дудю** Тиньков назвал Дерипаску "вором и олигархом".
"Для меня Дерипаска — это некий образный Дерипаска. Они все там воры”, — выразил своё мнение Тиньков.
Заявление предпринимателя будет рассматривать Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 16 августа.
Припомнил Дерипаска Тинькову и его нападки в Instagram*** (по этой причине в ответчиках стоит Meta*).
Ранее экс-глава "Тинькофф Банка" дал отцовское наставление сыну Павлу. Он попросил наследника мстить за "украденное" богатство.
*запрещена в РФ;
** включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;
*** принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.
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