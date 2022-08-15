Жители Ставрополя потребовали от губернатора решить проблему резкого запаха

В Ставрополе горожане пытаются привлечь к проблеме неприятного запаха губернатора края Владимира Владимирова. Сильная запах нечистот не даёт людям спокойно жить с пятницы. Об этом пишет newstracker.ru.

Ставропольцы обратились к главе региона в соцсетях с просьбой помочь разобраться в причинах появления резкого запаха, из-за которого люди задыхаются и не могут открыть окна.

Городские власти заявили об отсутствии проблем с канализацией и местными предприятиями. Минприроды региона также не смогло обнаружить источник.

Теперь люди пытаются достучаться до губернатора. Они оставляют комментарии под его постами в соцсетях, требуя разобраться, что происходит и "остановить вонь".