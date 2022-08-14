Садальский обозвал Михалкова манипулятором и демагогом: "Бесогон" смотрю

Станислав Садальский назвал режиссёра Никита Михалков "человеком-флюгером". Актёр посоветовал всем смотреть авторскую программу Михалкова "Бесогон".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что Никита Сергеевич продолжает дело своего отца.

"Отец был человеком-флюгером, и сын придерживается той же линии поведения — поворачиваться туда, куда дует ветер времени", — написал актёр в своём микроблоге.

Садальский признал, что Михалков убедителен как актёр, однако отметил, что в этом веке фильмы режиссёра получались провальными.

"Михалков — манипулятор и демагог. Чуткий к запросам тех, кто заказывает музыку. И делающий то, за что заплатят. Именно поэтому фильмы проваливались в прокате", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Садальский уверен, что Михалков делал свои картины не для зрителей, а для "сильных мира".

"Кстати… "Бесогон" смотрю, советую всем", — написал актёр.

Ранее Станислав Садальский резко высказался о звезде фильма "Возвращение Мухтара" Оксане Сташенко. Он причислил актрису к людям, изображающим патриотизм.