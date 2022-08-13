Галкин пообещал оборонять свой замок: "Будет литься масло горящее им на голову"

Максим Галкин решил защищать свои владения в деревне Грязь как средневековый рыцарь. Он пригрозил вылить горящее масло на головы тем, кто покусится на его замок в Подмосковье.

На фоне слухов о конфискации величественного замка, расположенного в Московской области, Галкин заявил о готовности противостоять тем, кто посмеет штурмовать его укреплённую крепость.

Свои планы артист озвучил во время концерта в Латвии.

"Просто так они его не отберут! Им будет литься масло горящее им на голову. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся", — цитирует слова супруга Аллы Пугачёвой издание "Абзац".

Юморист пообещал вернутся в Россию и повесить на двери замка табличку со словами "поместье Галкина".

Ранее актриса Эвелина Блёданс в беседе с Pravda.Ru выступила против предложения депутата Госдумы Ивана Сухарева конфисковать имущество Максима Галкина, Аллы Пугачёвой, Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой.