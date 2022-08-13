Режиссёр Никита Михалков уверен, что уехавшие из России знаменитости скоро снова вернутся домой.
Деятель отечественного кинематографа раскритиковал звёзд, которые, по его словам, "проталкивают в массы авантюристские идеи".
Михалков разделил артистов, выступающих против спецоперации на Украине, на тех, кто поддался западной пропаганде, и на тех, кто "сидит на капитале".
Председатель Союза кинематографистов России убеждён, что прощать артистов, не согласных с действиями российских властей, нельзя.
"Их никто не изгонял. Они самоизгнанные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны", — выразил своё мнение режиссёр в программе "Бесогон ТВ".
Ранее Андрей Макаревич пожаловался на срыв концертов в Европе из-за проблем с получением виз.
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