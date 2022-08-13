Зрители отказались идти на концерт Александра Малинина в Сочи и Геленджике

Александр и Никита Малинины собирались спеть перед публикой в Геленджике и Сочи. Обитатели курортного города отказались покупать билеты на выступление артистов.

12 и 13 августа Александр Малинин с сыном Никитой анонсировали свои выступления в курортных городах РФ. Артисты, однако, не сумели собрать и трети зала.

В кассах концертных площадок считают, что зрителей отпугнула дороговизна билетов. Места в первых рядах продавались за шесть тысяч рублей, а на галёрке билет предлагалось купить за тысячу семьсот.

"Звезды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места на третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получают отмены: билеты не продаются — дай Бог, заплатить за жилье и еду на отдыхе", — приводит мнение сотрудников зрительных залов издание ProZvezd.

Ранее певец Александр Малинин рассказал, что его двадцатилетние дети-двойняшки Фрол и Устинья сами зарабатывают, трудясь официантами в Германии.