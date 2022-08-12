Зеленский призвал давать статус беженцев россиянам, которых преследуют в РФ

Владимир Зеленский заявил, что гражданам РФ, которых преследуют в России, следует давать убежище с присвоением статуса беженца.

Президент Украины считает, что россиянам, которые не согласны с действующей российской властью, нужно помогать.

"Они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы — через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать", — сказал Зеленский в своём видеообращении.

Ранее Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян, так как, по его словам, они все ответственны за проведение спецоперации на Украине.

Нидерланды, Дания, Бельгия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония уже последовали совету лидера Украины и ввели ограничения на получение шенгенских виз людьми, имеющими российское гражданство.