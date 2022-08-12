Безруков пожаловался на проблемы с импортозамещением: "Разворачивается драма"

Актёр Сергей Безруков рассказал, с какими трудностями столкнулся его театр в техническом плане после ухода западных поставщиков звукового оборудования.

Художественный руководитель Московского Губернского театра пожаловался на то, что без поставок иностранных компаний, поставлявших на российских рынок современное оборудование, его театр столкнулся с трудностями.

"Пока на сцене идёт одна драма, за сценой — разворачивается другая", — написал звезда фильма "Бригада" в своём микроблоге.

Особенно проблемы импортозамещения коснулись, по словам артиста, системы звукоусиления.

"Не так давно нам частично удалось обновить фронтальные колонки, окружение партера и амфитеатра, но балкон, сцена и часть амфитеатра недоделаны или продолжают работать на старом, постепенно выходящем из строя оборудовании", — рассказал о трудностях Безруков.

Актёр объяснил, что теперь ему придётся где-то искать нужное оборудование.

"А так хотелось заниматься только искусством", — посетовал звезда театра и кино.

Ранее Екатерина Гордон заявила, что Россия откатывается назад, так как в стране нет микросхем, самолётов и машин.