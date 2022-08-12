Актёр Сергей Безруков рассказал, с какими трудностями столкнулся его театр в техническом плане после ухода западных поставщиков звукового оборудования.
Художественный руководитель Московского Губернского театра пожаловался на то, что без поставок иностранных компаний, поставлявших на российских рынок современное оборудование, его театр столкнулся с трудностями.
"Пока на сцене идёт одна драма, за сценой — разворачивается другая", — написал звезда фильма "Бригада" в своём микроблоге.
Особенно проблемы импортозамещения коснулись, по словам артиста, системы звукоусиления.
"Не так давно нам частично удалось обновить фронтальные колонки, окружение партера и амфитеатра, но балкон, сцена и часть амфитеатра недоделаны или продолжают работать на старом, постепенно выходящем из строя оборудовании", — рассказал о трудностях Безруков.
Актёр объяснил, что теперь ему придётся где-то искать нужное оборудование.
"А так хотелось заниматься только искусством", — посетовал звезда театра и кино.
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