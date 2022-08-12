Мария Шукшина раскритиковала российскую науку: "Смешно, хоть и грустно"

Актриса Мария Шукшина вспомнила семидесятые годы прошлого века, когда, по её словам, в стране ещё существовала наука.

На невесёлые мысли заслуженную артистку России навёл просмотр картины режиссёра Андрея Тарковского "Солярис".

"Фильм снят в 1972 году, тогда наука ещё была в нашей стране… Да и нравственность тоже. А сегодня — какая нравственность, такая и наука. Смешно, хоть и грустно", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Артистка напомнила слова выдающегося поэта ХХ века Андрея Вознесенского, который сказал: "Все прогрессы реакционны, если рушится человек".

Ранее Марию Шукшину поразила новость о том, что в России намерены производить продукты с пищевыми добавками из сверчков. Актриса считает, что нужно развивать науку, а не сверчков есть.