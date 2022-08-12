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Галкин выступил с концертом в рыбацком селе в Латвии: "Уже поехал по сёлам"

Общество

Максим Галкин провел концерт в небольшом рыбацком селе Рое в Латвии. Шоумен объяснил, почему стал выступать в сёлах.

Шоумен остался в восторге от выступления в латвийском населённом пункте. Супруг Аллы Пугачёвой отреагировал на "язвительные комментарии пропагандистов", которые заявили, что "Галкин уже поехал по сёлам".

"На карте Латвии Роя — это небольшое рыбацкое село, а в жизни — это невероятно живописное местечко с потрясающим ультрасовременным, построенным пару лет назад, залом, ничуть не уступающим "Фестивальному" в Сочи", — рассказал юморист, который лишился работы в России из-за своих высказываний против спецоперации на Украине.

Ранее Андрей Макаревич пожаловался, что не может выступить в Европе из-за проблем с получением виз.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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