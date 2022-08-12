Макаревич не может выступить в Европе из-за проблем с получением виз

Андрей Макаревич рассказал, что его с концертами ждут по всему миру, однако его гастроли стоят под вопросом из-за начавшихся проблемы с визами для россиян.

Музыкант, который признаёт, что в РФ ему путь пока отрезан, объяснил, почему он не выступает в Европе.

"По миру — масса приглашений, но сейчас большие проблемы с получением виз. Одни приглашают, а другие заведуют шенгеном, и это совершенно разные люди, к сожалению", — сказал Макаревич в интервью блогеру Николаю Левшицу.

Трудности с получением виз у лидера группы "Машина времени" возникли из-за стремления ряда стран Евросоюза запретить выдавать визы гражданам РФ. Многие страны уже ужесточили выдачу виз обладателям российских паспортов. Нидерланды, Дания, Бельгия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония уже ввели запреты для россиян.

Макаревич после критики спецоперации на Украине переехал жить с женой в Израиль. Там у него родился четвёртый ребёнок — сын Эйтан.

Ранее солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич объяснил, что не теряет надежды снова выступить в России.