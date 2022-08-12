Школьникам Киева больше не будут преподавать на русском языке

В школах Киева в новом учебном году запретили вести уроки на русском языке. Теперь в столице Украины противозаконно изучать русский язык даже в рамках факультатива.

О нововведении пишет украинское издание "Страна". Решение о запрете русского языка в школах Киева содержится в ответе Постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Киевского горсовета на запрос общественной организации "Молодежный клуб Джура".

Ранее сообщалось, что украинец набросился на россиянок в метро Парижа. Ему не понравилось, что пассажирки метрополитена разговаривали на русском языке. На Западе в последние месяцы всё чаще случаются конфликты на языковой почве.