Собчак о наказании скопинскому маньяку за новое преступление: "Всё понимаю, да"

Ксения Собчак обратила внимание на меру пресечения, назначенную скопинскому маньяку Виктору Мохову, который совершил новое преступление.

Мохов опять попал в поле зрения правоохранительных органов. Его обвиняют в сокрытии убийства. Следствие просит назначить ему домашний арест.

Собчак, которая брала интервью у Мохова, такая мера показалась слишком мягкой.

"Все понимаю, да, логично и правильно", — иронизирует Ксения.

Звезда ТВ и интернета отметила, что журналистку Александру Баязитову наказали куда более строже. Она дожидается суда в СИЗО.

"Он же не больная диабетом и с трудом ходящая Баязитова, которую засунули в СИЗО на два месяца за то, что она написала пост, верно?" — выразила свою точку зрения Собчак.

Ранее журналистка призвала МИД РФ спасти российскую гражданку Софью Сапегу из тюрьмы в Белоруссии.