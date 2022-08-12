Ксения Собчак обратила внимание на меру пресечения, назначенную скопинскому маньяку Виктору Мохову, который совершил новое преступление.
Мохов опять попал в поле зрения правоохранительных органов. Его обвиняют в сокрытии убийства. Следствие просит назначить ему домашний арест.
Собчак, которая брала интервью у Мохова, такая мера показалась слишком мягкой.
"Все понимаю, да, логично и правильно", — иронизирует Ксения.
Звезда ТВ и интернета отметила, что журналистку Александру Баязитову наказали куда более строже. Она дожидается суда в СИЗО.
"Он же не больная диабетом и с трудом ходящая Баязитова, которую засунули в СИЗО на два месяца за то, что она написала пост, верно?" — выразила свою точку зрения Собчак.
Ранее журналистка призвала МИД РФ спасти российскую гражданку Софью Сапегу из тюрьмы в Белоруссии.
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