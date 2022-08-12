Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина и её западные партнёры "хотят устроить новый Чернобыль".
Медведев обеспокоен ситуацией на атомном объекте в Запорожье.
"Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, стопроцентная брехня", — написал политик в своём микроблоге.
Экс-президент России обратил внимание на то, что даже ООН не верит в эту версию.
"Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели", — сказал зампред Совбеза РФ.
Медведев напомнил, что и в Европейском союзе есть атомные станции.
"И случайности там тоже возможны", — выразил свою точку зрения политик.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска отреагировал на новость о том, что снаряд упал недалеко от Запорожской АЭС. Бизнесмен считает, что "какие-нибудь идиоты доиграются".
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