Медведев об ударах по Запорожской АЭС: "Говорят, что случайно получается"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина и её западные партнёры "хотят устроить новый Чернобыль".

Медведев обеспокоен ситуацией на атомном объекте в Запорожье.

"Ракеты и снаряды ложатся всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов. Говорят, что это Россия. Это очевидная, стопроцентная брехня", — написал политик в своём микроблоге.

Экс-президент России обратил внимание на то, что даже ООН не верит в эту версию.

"Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели", — сказал зампред Совбеза РФ.

Медведев напомнил, что и в Европейском союзе есть атомные станции.

"И случайности там тоже возможны", — выразил свою точку зрения политик.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска отреагировал на новость о том, что снаряд упал недалеко от Запорожской АЭС. Бизнесмен считает, что "какие-нибудь идиоты доиграются".