Дмитрий Гордон* об Арестовиче: "Шут, аферист, плохой человек"

Дмитрий Гордон* рассказал о своём неприязненном отношении к советнику Владимира Зеленского Алексею Арестовичу.

Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что Арестович вызывал в нём резкую антипатию.

"Мне он так не нравился, ой, он мне люто не нравился. Я его воспринимал как какого-то злостного аферюгу, причем такого, с наглецой еще, а я не люблю наглых людей. И я говорю Василию Голованову в интервью прямо на "Украина 24": "Шут, аферист, плохой человек"", — написал Гордон в своём микроблоге.

После этих слов Гордона свели лицом к лицу с Арестовичем. Журналист сказал ему всё, что думает, в лицо. Советник Зеленского отреагировал на нападки спокойно и сумел изменить мнение Гордона о себе.

Журналист признался, что теперь совсем иначе смотрит на личность Арестовича.

Ранее политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление советника главы Офиса украинского президента Алексея Арестовича, сообщившего о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.