Садальский о патриотизме актрисы Сташенко: "Пусть убирает отхожие места"

Станислав Садальский резко высказался о звезде фильма "Возвращение Мухтара" Оксане Сташенко. Он причислил актрису к людям, изображающим патриотизм.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" с большим раздражением отреагировал на слова актрисы Оксаны Сташенко, которая сказала, что не собирается эмигрировать.

"Заявила она некуда не уедет, (можно подумать её где-то ждут) и она… является дочерью своего народа и своей страны. Если так, то пусть докажет, устроившись волонтёром на киевском вокзале — убирает отхожие места! Вот тогда этой балаболке поверю", — написал заслуженный артист РСФСР.

Садальский отметил, что не видит ничего плохого в том, что у людей есть деньги на заграничные поездки, куда они отправляются в отпуск.

"Берегитесь лжепатриотов — их стоило бы из России выдворить насильно", — выразил свою точку зрения актёр.

Ранее Станислава Садальского возмутило то, что Россия продолжает поставлять газ в Латвию, несмотря на то, что эта страна признала РФ спонсором терроризма.