Врач-сексолог Кульгавчук: женский оргазм более разнообразен, чем мужской

Врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук прокомментировал Pravda.Ru результаты исследования неврологов из Пражского университета, которые выяснили, что женщины могут испытывать три вида оргазма: "волна", "вулкан" и "лавина".

"Часто "новое" — это хорошо забытое старое. Подобные исследования были описаны еще в 20 веке отечественными врачами-сексологами Васильченко, Ботневой и Свядощем. Действительно, женский оргазм более разнообразен, чем мужской. И, на самом деле, форма не так важна. Важно то, чтобы по окончанию сексуальной стимуляции у женщины оставалось чувство удовлетворения", — заявил Кульгавчук.

Ранее издание Journal of Sexual Medicine опубликовало результаты исследования, который провели неврологи из Пражского университета. В рамках эксперимента 54 женщины доводили себя до оргазма с помощью вибратора, подключённого по Bluetooth. Учёные выяснили, что у 50% испытуемых женщин были "волнообразные" оргазмы, у 17% — "лавинные" и у 11% — "вулканические".