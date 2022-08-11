Высоцкий о травле дочери Гребенщикова: "Проорались и займитесь своим делом"

Актёр Никита Высоцкий в беседе с Pravda.Ru объяснил, отвечают ли дети за родителей и наоборот, после того, как на дочь Бориса Гребенщикова посыпались нападки.

Директор музея "Дом Высоцкого на Таганке", актёр, режиссёр и сценарист Никита Высоцкий не одобрил стремление составлять "чёрные списки"

"Это одно из самых скверных последствий, которые только есть", — выразил своё мнение артист.

Он рассказал, что Алиса Гребенщикова при встрече произвела на него положительное впечатление. Деятель театра и кино отметил, что дочь лидера группы "Аквариум" — обаятельная женщина и хорошая актриса. Высоко он оценил и талант самого Бориса Гребенщикова.

Высоцкий считает, что неправильно проецировать мнения родителей на детей, так как они могут думать совсем иначе.

Актёр призвал к тактичности, когда дело касается семейных отношений.

"Бывает, что сын за отца должен отвечать, нужно, вот отец умер, и нужно вместо него становиться главой семьи и так далее. Вот отца нет, а сын несёт его какую-то нагрузку, которую тот на себя взял, и то вообще это дело добровольное, никто никому в этом смысле ничего не должен. Вот есть люди, которые отвечают. А есть люди, которые говорят: "Нет, я сам по себе, родили, и до свиданья, не совсем моё", — поделился своей точкой зрения сын Владимира Высоцкого.

Высоцкий призвал прекратить нападать на людей из-за того, что у них другая точка зрения.

"Уже всё, хватит, уже проорались все, кто только можно, успокойтесь и займитесь своим делом. Если вы культурой занимаетесь, песни пишете, музыку пишете — попробуйте на таком уровне как Гребенщиков хоть две строчки написать, а не орать, что он виноват, тем более что виновата его дочь", — сказал актёр.