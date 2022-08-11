Суд в Москве отправил Овсянникову под домашний арест за фейки о ВС России

Басманный суд Москвы распорядился отправить бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест. Причиной послужило распространение фейков об армии России.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия", — подчеркнули правоохранители.

Свободу журналистки будут ограничивать до девятого октября. Известно, что за распространение дезинформации о деятельности российских военных Овсянникова может получить 10 лет тюремного заключения.

Ранее экс-редактора третий раз оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.