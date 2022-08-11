Эксперт Борисов: высадка кустов может решить проблему вытаптывания газонов

Высадка кустов может решить проблему вытаптывания тропинок на газонах. Об этом рассказал ведущий эксперт факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Борисов.

Он пояснил в беседе с Москвой 24, что граждан побуждает прокладывать "народные тропы" по газонам главным образом желание срезать расстояние, чтобы сократить время в пути. И это должны учитывать проектировщики на стадии планирования.

Кроме того, граждане хотят ходить по менее загруженным маршрутам, добавил Борисов.

По его словам, крайне эффективной мерой в случаях, когда бетонирование таких тропинок нельзя назвать удачным решением, считается грамотный подход к ландшафтному дизайну и организации озеленения.

Например, можно высадить кустарники, которые гораздо более эффективны по сравнению с низкими заборчиками, заметил он.

Не стоит оставлять народные тропы нетронутыми, так как в неблагоустроенном виде они доставляют дискомфорт самим пешеходам, заключил специалист.