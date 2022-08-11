Ранее сообщалось, что в Новосибирске с площади Калинина, с площадки рядом с ТРЦ "Ройял Парк", "тихо" снесли стелу, символизирующую память о героях Великой Отечественной войны. Жителям города это не понравилось, потому что поползли слухи, что стелу демонтировали из-за подготовки к строительству гостиницы.
Издание atas.info написало, что новосибирский мэр Анатолий Локоть дал объяснения, касающиеся сноса стелы.
По словам градоначальника, демонтаж мемориала связан с подготовкой к открытию другой стелы, носящей название "Город трудовой доблести". Локоть отметил, что стела в честь героев ВОВ давно не ремонтировалась, и теперь нуждается в реставрации, в рамках работ по благоустройству площади.
"Стелу не разбирали, а просто убрали. Ее реставрацией займется строительная организация, которая облагораживает прилегающую территорию", — сказал Локоть.
Последующее местонахождение стелы будет ещё обсуждаться администрацией Центрального округа. Также не исключено, что по этому вопросу проведут опрос среди жителей Новосибирска.
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