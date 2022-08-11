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Юрий Антонов заступился за вернувшуюся в Россию дочь Гребенщикова

Общество

Композитор и певец Юрий Антонов в беседе с Pravda.Ru высказался о нападках на дочь лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, которая вернулась в Россию из Финляндии.

Юрий Антонов заступился за вернувшуюся в Россию дочь Гребенщикова

Юрий Антонов отметил, что поступки Бориса Гребенщикова лежат только на его совести. Он не считает, что наследница музыканта как-то должна пострадать от позиции отца, который выступает против спецоперации на Украине.

"Дочь за отца не отвечает", — уверен народный артист Российской Федерации

За рубежом пытаются воздействовать на россиян, вводя санкции против родственников "провинившихся". Антонов считает, что такая практика не уместна в России. Музыкант отметил, что нужно смотреть на конкретные действия каждого конкретного человека.

"Уехали — и уехали. Они сделали свой выбор и пусть потом или жалеют, или радуются, это их личное дело. Нам нужно вычеркнуть их из наших списков популярных артистов раз и навсегда и забыть об этом", — выразил своё мнение автор и исполнитель песни "Крыша дома твоего".

Антонов отметил, что необходимо понимать, по какой причине человек уехал. Возможно, человек поехал продавать свою недвижимость за рубежом.

"Много всяких причин для того, чтобы человек выехал, но потом вернулся. Если не замечено, что он ведет пропаганду против Российской Федерации — это одна история, если он замечен — другая история", — поделился своей точкой зрения артист.

Ранее дочь лидера группы "Аквариум" Алиса Гребенщикова осадила тех, кто считает, что антивоенные заявления её отца поставили крест на её актёрской карьере в России.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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