Минобороны Украины пригрозило туристам в Крыму: солнцезащитный крем не убережёт

Минобороны Украины обратилось к отдыхающим в Крыму с предупреждением.

В Министерстве обороны Незалежной выпустили ролик, в котором показываются красоты мировых курортов. Красивые пейзажи иностранных зон отдыха сменяются кадрами взрывов в Крыму.

Ролик перепостил журналист Дмитрий Гордон*

"Министерство обороны Украины передает пламенный привет отдыхающим в Крыму россиянам и предупреждает: не стоит посещать украинский Крым, потому что "никакое количество солнцезащитного крема не убережет вас от последствий курения в неразрешенных местах"", — гласит подпись к видео.

Ранее Владимир Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.