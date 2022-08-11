Ксения Собчак рассказала, как беременную россиянку пять часов продержали на польском погранпосту, допрашивая, проверяя телефон и снимая отпечатки пальцев.
Журналистка поведала историю женщины, родственники которой живут в Польше. После возвращения из загранпоездки беременную женщину с двойным гражданством (Украины и России) ждал допрос с пристрастием. Её заставили ввести пароль в телефон, после чего подробно изучали содержимое её гаджета.
"Мою подписчицу продержали пять часов в душной комнате, не дав воды… А потом спрашивали, почему я из Польши своих родственников не перевезу в Россию, раз уж я тут живу", — цитирует слова женщины Ксения.
Подобные истории журналистка называет "фильтрацией хороших русских".
Ранее Собчак опубликовала анкету, которую предлагают заполнить русским людям при входе в один из баров Тбилиси.
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