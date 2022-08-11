Станислав Садальский уверен, что после того, как Латвия объявила Россию "государством, поддерживающим терроризм", РФ обязана разорвать с ней дипотношения.
Актёр напомнил о том, что гласит Конституция РФ.
"Согласно нашей Конституции, мы обязаны разорвать дипотношения с Латвией", — написал Садальский в своём микроблоге.
Заслуженного артиста РСФСР возмущает то, что наша страна продолжила торговые отношения с недружественной страной Балтии.
"А мы им газ за это поставляем и нефть, они же "партнёры", как ни крути. Ещё новость о возобновлении поставок газа в Латвию. Это видимо — благодарность 5 колонны в правительстве", — выразил свою точку зрения артист.
Ранее Садальский высказался о США, которые, по его мнению, выигрывают от санкций против России, разваливая заодно Европу.
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