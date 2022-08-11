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Вернувшаяся в РФ дочь Гребенщикова ответила на нападки: Без перерыва на каникулы

Общество

Дочь лидера группы "Аквариум" Алиса Гребенщикова осадила тех, кто считает, что антивоенные заявления её отца поставили крест на её актёрской карьере в России.

Вернувшаяся в РФ дочь Гребенщикова ответила на нападки: Без перерыва на каникулы

Борис Гребенщиков активно высказывается против спецоперации на Украине из-за рубежа. Его единственная наследница, однако, приняла решение вернуться из Финляндии, чтобы включиться в творческую работу в России.

Политик Роман Худяков считает, что у Алисы возникнут проблемы на родине. Он раскритиковал Гребенщикова за то, что он якобы испортил карьеру дочери. Сама актриса в корне не согласна с данными нападками. Она объяснила, что полностью погрузилась в интересную работу.

"Без перерыва на летние каникулы проходят мои авторские просветительские проекты в области русской литературы в Лектории ВДНХ. Осенью на фестивале "Территория" я сыграю свои сольные программы, детские и взрослые", — цитирует слова Гребенщиковой издание BLITZ.

Ранее дочь лидера группы "Аквариум" попросила поддержки после возвращения в Россию из-за рубежа.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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