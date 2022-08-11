Никас Сафронов: Путин — дворовый парень, прошедший огромную школу жизни

Художник Никас Сафронов рассказал, как писал портрет для президента РФ Владимира Путина, а также о своём отношении к российскому лидеру.

Он отметил, что Путину понравился первый нарисованный им портрет. При этом сам художник оценил эту работу невысоко, так как на холсте не было ничего, кроме лица президента.

"Я написал его так, как чувствовал. Не мягкий вылизанный облик, а резкий, немного грубоватый. Не лубок, а такой харизматический, исторический стиль письма", — сказал Сафронов в интервью argumenti.ru.

В 2009 году Путин получил ещё один портрет от художника, который ему тоже понравился. По словам Сафронова, российский лидер говорил, что лучшего портрета у него ещё не было.

Кроме того, художник рассказал о своём отношении к президенту России.

"Путин — дворовый парень, прошедший огромную школу жизни. Бедная семья, коммуналка, драки во дворе", — указал он.

Как подчеркнул Сафронов, путь главы РФ не похож на судьбу большинства политиков.