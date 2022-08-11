Пригожин предложил «выкорчевывать» блудных журналистов

Известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил установить контроль за «блудными» журналистами. Он предлагает внимательно отслеживать за их деятельностью, чтобы они не натворили ничего незаконного.
Ранее по обвинению в мошенничестве в крупном размере были задержаны журналисты ряда крупных изданий. Они вели сеть Telegram-каналов и были вовлечены в мошеннические схемы. Также, по данным следствия, они занимались вымогательством.
«Задача общественного контроля — профилактировать юные таланты, чтобы они направляли знания, которые мы им даём, не в криминальное, а в творческое русло», — заявил Евгений Пригожин.
Как считает бизнесмен, нужно наказывать тех журналистов, которые занимаются «темными делишками» в так называемой серой зоне. Он предложил начать с кодекса чести журналиста.
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