Аналитик об идее ЦБ блокировать переводы для защиты от мошенников: "Мелкая мера"

Специалист в области безопасности Игорь Герасимов в беседе с Pravda.Ru оценил предложение членов экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке РФ замораживать переводы на промежуточных счетах для борьбы с мошенниками. По мнению аналитика, этот метод не поможет противостоять преступникам.

"Я не согласен с такой мерой, потому что, во-первых, это приведёт к большему контролю за переводами граждан", — отметил собеседник издания.

Вместе с этим специалист обратил внимание, что службы безопасности следят за низшим звеном группировок, но не работают с их руководителями. По мнению эксперта, они поддерживают и прикрывают злоумышленников.

"Обычно генеральные директора, их заместители, начальники отделов продаж реализуют преступные схемы. При этом традиционно наказывают низшее звено. Например, специалистов в ломбардных отделениях", — добавил Герасимов.

Также он порекомендовал сформировать механизм, который позволит властям контролировать высшее звено всех банков.

"Я думаю, мера ЦБ мелкая. Показное мероприятие. Хотят продемонстрировать, что они с кем-то борются", — заключил аналитик.

Ранее журналисты "Известий" сообщили, что эксперты Банка России выступили за блокировку переводов на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных счетах до дополнительной идентификации со стороны пользователя. Эту идею обсудили на последнем заседании совета специалистов по защите прав потребителей, сказали в издании.