В Новосибирске исчезли уличные туалеты: на их содержание нет средств

В Новосибирске сокращается количество уличных туалетов. Об этом пишет портал Om1.ru.

Как рассказал изданию архитектор Игорь Поповский, туалеты убрали на нескольких улицах в центре города. Пропали нужные заведения около Оперного театра, кинотеатра имени Маяковского и во многих парках. А в некоторых отдалённых от центра районах туалетов вообще не было, добавил специалист.

По словам архитектора, сибирякам приходится искать места для отправления естественных потребностей.

Убранные туалеты не заменяют новыми, так как их нужно содержать, на что, вероятно, нет средств, отметил архитектор.

По его мнению, можно было бы ввести какие-то дотационные программы, чтобы туалеты имели адекватную стоимость, но не были бесплатными. Но уличные уборные предоставлять людям необходимо, заключил собеседник портала.