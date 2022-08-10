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Рыбак из Новосибирской области поймал щуку весом 11 килограмм

Общество

Житель Колыванского района Новосибирской области Сергей на прошедших выходных выловил несколько щук разного размера, самая большая весила 11 килограммов.

Рыбак рассказал, что первую свою крупную рыбу поймал на соревнованиях "Сибирского спиннинга", это была щука весом 13 килограммов.

"Я сделал приманку, забросил спиннинг и ждал трофей. И тут появилась она — гигантская щука, так сильно хотела сбежать, но шансов на побег не было. Вот это первая крупная была щука, самая крупная, до этого была тоже килограмм одиннадцать рыба", — приводит его слова atas.info.

По словам мужчины, ранее рыбу таких размеров можно посчастливиться поймать раз в год, а сейчас подобные экземпляры попадаются довольно часто.

Сергей сообщил, что домой привёз рыбу меньших размеров, а великана отпустил в водоём.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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