Маргарита Симоньян призвала оставшихся в России граждан поддерживать свою страну, чтобы ни случилось.
Свой пост журналистка начала со слов: "По Крыму".
Глава RT призналась, что после 25 февраля приняла для себя простое правило, которое заключается в безоговорочной поддержке России, несмотря ни на какие обстоятельства.
Придерживаться этого же правила она рекомендует всем россиянам, которые не уехали за рубеж после начала спецоперации на Украине.
"С выбором — вероятно, главным в жизни — определился? Не уехал? Остался со всеми? Не по обстоятельствам, а потому что не можешь иначе? Вот и поддерживай. Каждый день. Словом и делом. Не ной. Не истери. Не критикуй. Поддерживай!" — посоветовала журналистка.
Симоньян объяснила, что критиковать страну можно будет только тогда, когда Россия победит.
Ранее главный редактор RT прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.