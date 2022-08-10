Симоньян посоветовала россиянам не ныть после взрывов в Крыму

Маргарита Симоньян призвала оставшихся в России граждан поддерживать свою страну, чтобы ни случилось.

Свой пост журналистка начала со слов: "По Крыму".

Глава RT призналась, что после 25 февраля приняла для себя простое правило, которое заключается в безоговорочной поддержке России, несмотря ни на какие обстоятельства.

Придерживаться этого же правила она рекомендует всем россиянам, которые не уехали за рубеж после начала спецоперации на Украине.

"С выбором — вероятно, главным в жизни — определился? Не уехал? Остался со всеми? Не по обстоятельствам, а потому что не можешь иначе? Вот и поддерживай. Каждый день. Словом и делом. Не ной. Не истери. Не критикуй. Поддерживай!" — посоветовала журналистка.

Симоньян объяснила, что критиковать страну можно будет только тогда, когда Россия победит.

Ранее главный редактор RT прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки.