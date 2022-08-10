Захарова ответила "эстонским фантазёрам": Привилегия — это счастье увидеть РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая отказала русским "в привилегии" посещать Европу.

Дипломат назвала тех, кто желает лишить россиян права появляться в Европе, "эстонскими фантазёрами".

"Привилегия — это иметь счастье увидеть Россию во всём её многообразии и великолепии. Мы дарим вам привилегию увидеть нашу страну виртуально. А вы можете подарить себе привилегию видеть всё своими глазами", — написала представитель МИД в своём микроблоге.

Свой пост Захарова сопроводила роликом с достопримечательностями России. В нём быстро сменяются кадры красот страны — от Кремля до крайнего севера, где пасутся стада оленей.

Ранее дипломат назвала россиян, убравших символы поддержки Украины, "крысками".