Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая отказала русским "в привилегии" посещать Европу.
Дипломат назвала тех, кто желает лишить россиян права появляться в Европе, "эстонскими фантазёрами".
"Привилегия — это иметь счастье увидеть Россию во всём её многообразии и великолепии. Мы дарим вам привилегию увидеть нашу страну виртуально. А вы можете подарить себе привилегию видеть всё своими глазами", — написала представитель МИД в своём микроблоге.
Свой пост Захарова сопроводила роликом с достопримечательностями России. В нём быстро сменяются кадры красот страны — от Кремля до крайнего севера, где пасутся стада оленей.
Ранее дипломат назвала россиян, убравших символы поддержки Украины, "крысками".
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.