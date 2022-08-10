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inkazan.ru: "хромота" малой авиации в России лишает страну доходов

Общество

Россия отстаёт в индустрии малой авиации на десятилетия, заявили эксперты. Так, к примеру, в США на 100 тысяч населения приходится 76,5 судов, а в России — лишь 3. Особенно остро это ощущается, если сравнить площадь государств.

inkazan.ru: "хромота" малой авиации в России лишает страну доходов

По словам преподавателя КНИТУ-КАИ Константина Сорокина, логично предположить, что малая авиация смогла бы стать отличным способом передвижения по стране и Россия может себе позволить строить целые авиадеревни.

"Есть возможность строительства коттеджного посёлка, фактически авиадеревни, аналоги которой, насколько я знаю, есть в США, а у нас практически ничего такого нет", — пояснил Сорокин в беседе с inkazan. ru.

Как подчеркнул директор аэродрома "Куркачи" Юрий Мищенко, основная проблема в развитии малой авиации — пробелы в законе. А точнее, отрасли авиатуризма в нём нет совсем.

"У нас законодательно даже не обозначена сфера авиационного туризма. Все полёты, которые выполняются с туристами, как-то всё равно маскируются. Потому что очень много проблем возникает с прокуратурой, с органами", — акцентировал Мищенко.

Тем временем в госкомитете Татарстана по туризму подчеркнули, что пока отрасль малой авиации "хромает", и бизнес, и государство, теряет деньги.

"Первое — массовое, это авиапрогулки, которыми сейчас занимаются авиаклубы. Второе — перевозка пассажиров из пункта А в пункт Б", — резюмировали в ведомстве.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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