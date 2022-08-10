Психолог: "войнушки" в видеоиграх на иностранной стороне формируют образ врага

В Госдуме РФ предложили ограничить продажу видеоигр на консоли и ПК, в которых можно играть за военных персонажей из недружественных России стран. В беседе с Pravda.Ru детский психолог, детский нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова пояснила, что, действительно, такие виртуальные "войнушки" формируют для ребёнка образ врага и героя.

Как подчеркнула Наумова, в начале игры ребёнку предлагают выбрать команду и страну, за которую он будет играть, что формирует на подсознательном уровне образ героя и пример для подражания.

"Образ героя формируется исходя из персонажа. И, конечно, важно, чтобы ребёнок отстаивал и понимал правоту именно своей страны. И таким образом формируется патриотизм", — пояснила Наумова.

По словам коуча по личностному росту и самореализации, психолога Ирины Бенетт, по средством видеоигр ребёнку можно внушить и убеждения, в том числе, и в контексте восприятия своей страны.

"Любое действие, которое мы совершаем достаточно много раз, оказывает влияние на формирование нейронных связей и на то, какие убеждения у нас появляются", — подчеркнула психолог. — Формировать образ врага и заложить его на бессознательном уровне, так можно. Через какое-то время у человека бессознательно будет ощущение, что этот народ — это враг, он, в принципе, не будет себе чётко отдавать отчёт, почему это".

Ранее Pravda.Ru цитировала инициативу депутатов Госдумы РФ ограничить продажу видеоигр, где можно выбирать военного персонажа из недружественных России стран, к примеру, США. По мнению авторов предложения, Вашингтон продолжает подогревать конфликт на Украине и поставлять оружие Киеву. Тогда как дети, играя в "войнушку" на стороне американцев, интерпретируют их как героев.