Галкин признался, что скучает по Пугачёвой и показал раритетный снимок с женой

Разлука с Аллой Пугачёвой заставила Максима Галкина пересматривать старые фотографии с Примадонной. Шоумен поделился редким совместным снимком двадцатилетней давности с публикой.

Галкин отправился на гастроли в Эстонию, где уже выступил в Таллине. Супругу юморист с собой в гастрольный тур не взял.

Артист не привык надолго расставаться с женой, поэтому очень скоро заскучал по любимой.

"Лет 20 этой фотографии, её сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы — простите). Вот так она нас увидел. На пару дней отъехал — а уже скучаю", — написал шоумен в своём микроблоге.

Поклонников шоумена снимок очаровал.

"За мужем. Хорошее фото"; "Очень атмосферное фото"; "Алла Борисовна не изменилась, похорошела даже"; "Какое счастье найти свою вторую половинку. Любви вам, мира, счастья и добра", — писали фолловеры под фото.

Ранее Эвелина Блёданс в беседе с Pravda.Ru выступила против предложения депутата Госдумы Ивана Сухарева конфисковать имущество у Максима Галкина, Аллы Пугачёвой, Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой.