Разлука с Аллой Пугачёвой заставила Максима Галкина пересматривать старые фотографии с Примадонной. Шоумен поделился редким совместным снимком двадцатилетней давности с публикой.
Галкин отправился на гастроли в Эстонию, где уже выступил в Таллине. Супругу юморист с собой в гастрольный тур не взял.
Артист не привык надолго расставаться с женой, поэтому очень скоро заскучал по любимой.
"Лет 20 этой фотографии, её сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы — простите). Вот так она нас увидел. На пару дней отъехал — а уже скучаю", — написал шоумен в своём микроблоге.
Поклонников шоумена снимок очаровал.
"За мужем. Хорошее фото";
"Очень атмосферное фото";
"Алла Борисовна не изменилась, похорошела даже";
"Какое счастье найти свою вторую половинку. Любви вам, мира, счастья и добра", — писали фолловеры под фото.
Ранее Эвелина Блёданс в беседе с Pravda.Ru выступила против предложения депутата Госдумы Ивана Сухарева конфисковать имущество у Максима Галкина, Аллы Пугачёвой, Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой.
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