Пантелеев: авиакомпании РФ будут решать проблемы с помощью каннибализации

Благодаря каннибализации российская сфера авиации сможет локально решать проблемы в течение трёх-пяти лет. Об этом заявил глава аналитической службы компании "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

В интервью Телеканалу "360" он пояснил, что каннибализация — это разборка частей воздушного судна для обеспечения комплектующими самолётов того же типа. По его словам, такую практику каждый день применяют авиакомпании по всему миру.

"Авиакомпании могут локально решать задачи с помощью каннибализации, но это, думаю, краткосрочная практика", — сказал аналитик.

Пантелеев выразил надежду на то, что через пять лет РФ решит вопросы с поставками запчастей отечественного производства для Superjet и созданием новых самолётов.

Он также подчеркнул: в условиях санкционного давления Россия начнёт получать запчасти к некоторым суднам в рамках параллельного импорта. При этом эксперт уточнил, что с получением деталей для уникальных самолётов, таких как А350 и Superjet, могут возникнуть сложности.