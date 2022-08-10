Благодаря каннибализации российская сфера авиации сможет локально решать проблемы в течение трёх-пяти лет. Об этом заявил глава аналитической службы компании "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
В интервью Телеканалу "360" он пояснил, что каннибализация — это разборка частей воздушного судна для обеспечения комплектующими самолётов того же типа. По его словам, такую практику каждый день применяют авиакомпании по всему миру.
"Авиакомпании могут локально решать задачи с помощью каннибализации, но это, думаю, краткосрочная практика", — сказал аналитик.
Пантелеев выразил надежду на то, что через пять лет РФ решит вопросы с поставками запчастей отечественного производства для Superjet и созданием новых самолётов.
Он также подчеркнул: в условиях санкционного давления Россия начнёт получать запчасти к некоторым суднам в рамках параллельного импорта. При этом эксперт уточнил, что с получением деталей для уникальных самолётов, таких как А350 и Superjet, могут возникнуть сложности.
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