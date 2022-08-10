Зоопсихолог дал советы по содержанию собак в квартире

Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал Pravda.Ru можно ли держать собаку в многоэтажке, где её выгуливать и что делать жильцам, которым мешает соседская собака.

"Размер собаки не важен, потому что даже маленькая собака может причинить много проблем в квартире. Она может лаять, плохо себя вести, беспокоить соседей. Дело в том, как будут за ней ухаживать, как её воспитывает хозяин", — заявил Волков.

Он рассказал, что делать владельцам собак, если в округе нет специальных мест для их выгула.

"Писать в муниципалитет. По возможности собрать в чате владельцев собак. Если вы напишите в местные управы, то сможете добиться появления какой-нибудь специально оборудованной площадки для собак. Также это решается гражданской инициативой жильцов района", — отметил зоопсихолог.

Людям, которым мешает лай соседской собаки, Волков посоветовал обратиться к юристу.

"Адекватные люди, которые действительно собакой занимаются, с помощью кинолога и зоопсихолога смогут добиться того, чтобы их питомец был послушным и меньше лаял. Но если сам владелец животного неадекватно себя ведёт и считает, что все ему что-то должны, то тут уже другие меры воздействия нужно применять. Это лучше выяснить у юриста", — добавил собеседник издания.