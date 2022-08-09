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Фотограф из Ижевска завербовал фотомоделей для занятия проституцией

Общество

В Ижевске фотограф предстал перед судом за организацию занятия проституцией и покушение на неприкосновенность частной жизни.

Фотограф из Ижевска завербовал фотомоделей для занятия проституцией

Любитель фотоискусства настолько увлёкся, что под прикрытием проведения фотосессий набрал девушек для занятия древнейшим ремеслом.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали легализовать проституцию, чтобы пополнить бюджет страны.

Как сообщает издание udm-info.ru, он уговорил приглашённых моделей оказывать интимные услуги за деньги. На продажную любовь согласились шесть жительниц Ижевска.

Незаконная деятельность сопровождалась также обнажёнными фотосессиями. Снимки предприимчивый фотограф разместил в социальных сетях, не спрашивая разрешения у завербованных им жриц любви.

Мужчину вывели на чистую воду и привлекли к ответственности. Суд оштрафовал фотографа на 180 тыс. рублей с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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