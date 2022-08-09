Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сигал об ударе ВСУ по Еленовке: один из пленных начал много говорить о Зеленском
Пушилин: ВСУшники — неважные вояки, но мирных жителей они атакуют ежедневно
Шевчук сравнил Шнурова с дураком: "Самый умный что ли?"
19FortyFive: Т-90 — лучший российский танк
Аватков: Запад начинает искать ключи к Турции и пользоваться не только кнутом
Василь Вакаров: всё, Зеленский смирился с потерей Донбасса
Daily Express: в ЕС назрел новый раскол. И на этот раз не из-за России
Экс-депутат ГД: в эмиграции звезд эстрады виноват Григорий Лепс
Смольный рискует провалить реализацию трамвайной линии "Купчино — Славянка"

Хазанов объяснил, почему живёт теперь в Латвии: "Тогда вопросов не возникнет"

Общество

Геннадий Хазанов отреагировал на слухи о своей эмиграции в Латвию.

Юморист Геннадий Хазанов объяснил, что эмиграция не входит в его планы. Наоборот, артист намерен продолжить творческую работу в "Ленкоме", где в новом театральном сезоне вновь будет блистать на сцене.

Хазанов порекомендовал публике вникнуть в рабочий график театров, в которых летний сезон — период затишья.

"Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", — передает слова актёра Teleprogramma. pro.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев опубликовал снимок, на котором с трудом можно узнать изменившегося Геннадия Хазанова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Политика. Новости и аналитика
Sohu: Лондон запустил процесс, который приведёт к отмене антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Любовь Степушова "Дружбы" не будет: Киев отомстил Орбану за отказ от эмбарго на российскую нефть Любовь Степушова Ольга Лебедева The Hill: без российских спортсменов турниры неинтересны зрителям Ольга Лебедева
Экономика и бизнес
Baijiahao: Германию ждёт сюрприз при попытке запуска "Северного потока-2"
Силовые структуры
Командование ВВС Украины жалуется на применение Россией ракет Х-47М "Кинжал"
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Силовые структуры
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Последние материалы
Хазанов объяснил, почему живёт теперь в Латвии: "Тогда вопросов не возникнет"
Пушилин: ВСУшники — неважные вояки, но мирных жителей они атакуют ежедневно
Шевчук сравнил Шнурова с дураком: "Самый умный что ли?"
19FortyFive: Т-90 — лучший российский танк
Аватков: Запад начинает искать ключи к Турции и пользоваться не только кнутом
Василь Вакаров: всё, Зеленский смирился с потерей Донбасса
Психолог Масолова: "Пристальный взгляд сигнализирует о том, что вами хотят манипулировать"
Эксперт Павличенко: "Важно найти триггер, который заставляет переедать"
Врач Кутушов: "При язвенном колите лучше исключить овощи и фрукты"
"Дружбы" не будет: Киев отомстил Орбану за отказ от эмбарго на российскую нефть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников