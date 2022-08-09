Хазанов объяснил, почему живёт теперь в Латвии: "Тогда вопросов не возникнет"

Геннадий Хазанов отреагировал на слухи о своей эмиграции в Латвию.

Юморист Геннадий Хазанов объяснил, что эмиграция не входит в его планы. Наоборот, артист намерен продолжить творческую работу в "Ленкоме", где в новом театральном сезоне вновь будет блистать на сцене.

Хазанов порекомендовал публике вникнуть в рабочий график театров, в которых летний сезон — период затишья.

"Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", — передает слова актёра Teleprogramma. pro.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев опубликовал снимок, на котором с трудом можно узнать изменившегося Геннадия Хазанова.