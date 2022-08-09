Геннадий Хазанов отреагировал на слухи о своей эмиграции в Латвию.
Юморист Геннадий Хазанов объяснил, что эмиграция не входит в его планы. Наоборот, артист намерен продолжить творческую работу в "Ленкоме", где в новом театральном сезоне вновь будет блистать на сцене.
Хазанов порекомендовал публике вникнуть в рабочий график театров, в которых летний сезон — период затишья.
"Я никуда не эмигрировал. Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал", — передает слова актёра Teleprogramma. pro.
Ранее певец и композитор Игорь Николаев опубликовал снимок, на котором с трудом можно узнать изменившегося Геннадия Хазанова.
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