Шевчук сравнил Шнурова с дураком: "Самый умный что ли?"

Юрий Шевчук раскритиковал Сергея Шнурова. Лидер группы "ДДТ" считает, что у солиста группы "Ленинград" — низкие интеллектуальные способности.

Шевчук признался, что ему не по душе поведение Шнурова. Прямых конфликтов у музыкантов не было, однако на солиста "ДДТ" "ленинградец" произвёл не лучшее впечатление.

"Он что-то брякал, а потом говорил: "Что ты нас учишь? Что ты там делаешь?". Это часто бывает, когда встретишь какого-то дурака, пытаешься что-то ему там сказать хорошее, а он в ответ: "Что ты нас учишь? Самый умный что ли?" У него стиль речи, мягко говоря, не самый…" — рассказал Шевчук на YouTube-канале Open View TV.

Солист "ДДТ" невысоко оценил и творчество Шнурова. Шевчук считает, что в песнях "Ленинграда" не хватает интеллектуального посыла.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о драке с Юрием Шевчуком. Король российской эстрады объяснил, чем лидер группы "ДДТ" вывел его из себя.