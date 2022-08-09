Экс-депутат ГД: в эмиграции звезд эстрады виноват Григорий Лепс

В том, что некоторые звезды российской эстрады приняли решение уехать из страны, отчасти виноват певец Григорий Лепс, считает экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

Что натолкнуло его на столь необычное предположение, либерал-демократ рассказал в соцсетях.

По его словам, Лепс своими песнями провоцирует людей "на неправильный выбор", рассказывая о том, что за границей жить лучше:

"Не пора ли нашей звезде Григорию Лепсу изменить припев песни "Я уеду жить в Лондон"? Если послушать тексты большинства подобных эстрадных хитов, то они воспевают жизнь за границей и открыто призывают наших граждан к эмиграции. Хотя за рубежом совсем не лучше, чем в России", — написал политик, порекомендовав мэтру российсккой эстрады взять пример с певца Иракли, который теперь вместо "Лондон-Париж" поет "Волга-Иртыш".

К слову, о сущности тех, кого принято называть "звездами" много лет назад метко высказался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Об этом подробнее — здесь.